中華奧運代表團昨天（19日）搭包機前往日本，卻爆出選手搭經濟艙，官員、教練爽坐商務艙，引發民眾怒火。律師呂秋遠表示，選手爆料是為了要體育署尊重選手並突顯官僚作風的問題，並指出這件事現在就要處理，「不是商務艙很厲害、選手渴望去坐所以爆料，好嗎？」

呂秋遠在臉書表示，身為納稅義務人，商務艙就是要給上台的選手坐，而不是各位執行長、官員、教練們，「你們幹嘛搶著坐？是要比賽膩？」他認為，體育改革很難，但是這件事情的癥結點，卻從來不是改革很難，而是政府如何尊重選手。

呂秋遠表示，安排選手坐商務艙，不過就是付錢可以解決，但問題是，為什麼安排座位的時候，會「忘記」尊重選手，只記得「尊重」長官與教練？而這些長官與教練，在看到自己坐商務艙的安排以後，不會有一點不好意思，覺得自己德不配位？

呂秋遠表示，問題不是商務艙，而是讓外界看到，體育署在處理這件事情上的輕忽與官僚，許多人早就看到商務艙名單，卻沒有人在事前糾正，這意味著這件事本來就這樣，預算不夠當然是長官與教練優先。呂秋遠反問，「可是，長官你要比賽嗎？教練，你要奪牌嗎？」直言重點不在於區區經濟艙與商務艙的票價或待遇，而是政府怎麼對待、尊重選手，「每次都講，每次都不改，現在是怎樣？」

呂秋遠解釋，選手發文的用意並不是商務艙很厲害，渴望去坐所以爆料，「誰要你的商務艙！這件事從來就是尊重選手與官僚作風的問題」，指出這件事現在就應該懲處，不是等奧運結束再說，「不過就是商務艙嘛，到時候抓幾個官員記過，回國安排選手坐商務艙，不就好了，是這樣嗎？」

呂秋遠表示，現在連選手的房間都像小學畢業旅行一樣，兩張小床，雖然是主辦單位規定，但體育署至少現在可以先公開選手以外的人，住的飯店房間等級，「讓我們瞻仰一下我的納稅錢花到哪裡，可以嗎？」