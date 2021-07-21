台中市政府與遠傳電信在2019年合作建置智慧路邊停車系統，推出「Parking GO找車位」Line官方帳號，透過埋設地磁感應設備，偵測路邊停車格在席狀態，民眾打開系統即可找尋剩餘車位。但臉書粉絲專頁「台中青年」發現，台中市交通局長葉昭甫卻已在今年6月底宣布撤案，合作結束。

交通局長葉昭甫說，推動智慧停車政策是交通局重要政策方向，為避免廠商更迭影響市民服務，並提升地磁應用範圍與效益，因此將地磁維護與建置規劃重新調整，朝向併入開立停車繳費單勞務委外作業標案工作項目，該標案已於今年7月13日開標，目前正辦理評選作業程序，預計9至10月可啟動新案執行，讓路邊停車資訊服務不中斷。

臉書粉絲專頁「台中青年」說，2019年7月台中市政府交通局與遠傳電信合作推出「Parking Go」，並由遠傳電信「免費」在台中市路邊停車格埋設近7000個地磁感應設備，地磁系統可偵測並將車格資訊回傳至交通局及遠傳電信後端停車管理系統，串連各路段停車資訊，讓停車視覺化、智慧化，更容易尋找到路邊剩餘車格。

當時遠傳電信同意免費維護設備至去年12月31日，因此今年4月16日、5月19日，交通局二度進行「110年度路邊停車格位即時資訊服務計畫」招標，但皆無廠商投標，慘遭流標收場。

「台中青年」比較第1、2次招標發現，招標金額從989.7萬元增加至1064.6萬元，卻仍無廠商投標，而原先免費營運的遠傳電信，也未參與投標。「台中青年」更發現，市府6月列管案件月報上，卻已清楚寫明「局長同意撤案」，質疑為何至今仍未有任何官方資訊或聲明通知民眾及用戶，而「Parking Go」系統卻是已直接下架。