桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心21日宣布桃園新增5起本土確診案例，人數再度躍居全國第2，其中「特殊交友圈」再添3確診，桃園也公告染疫者足跡，包括全聯平鎮育達店、台茂購物中心、特力屋平鎮店等，呼籲足跡重疊者要自主健康管理。

桃園市政府指出，指揮中心公告桃園共6例，其中5例本土及1例境外，年齡為20多歲至70多歲，戶籍分別為龜山、大園、新屋，另桃園有2人，其中接觸其他確診者1人(案15574)；調查中4人(案15567、15568、案15575、案15583)；境外移入1人(案15584)。桃園累計確診者887人，目前居家隔離人數342人。

確診足跡在中壢、平鎮和蘆竹，包括全聯平鎮育達店、全國食材廣場南崁長興店、台茂購物中心、美聯社中壢弘揚店、特力屋平鎮店、中壢監理站、杏一醫療用品平鎮環南店，另日前確診者回溯足跡增加桃園新華興藥局等，呼籲足跡重疊者要自主健康管理。