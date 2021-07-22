台北市衛生局6月前往市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，共計抽驗40件蔬果產品，檢驗結果為2件不符合規定，不合格率5％，品項分別為荷蘭豆與大蒜，其殘留農藥含量超過容許量標準，將依法開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局表示，共有1件荷蘭豆檢出3項、1件「大蒜」檢出1項殘留農藥不符容許量標準，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條處分販售業者3萬元、以上300萬元以下罰鍰。

針對不符規定產品，衛生局指出，已要求抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局及農政單位溯源處辦並輔導農民正確田間施藥，屬北市業者，經調查確認違規屬實，將依違反食品安全衛生管理法的規定處分。

此外，衛生局也通知台北農產運銷公司，依「臺北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次停止供應1個月，第3次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局說，販售業者賣蔬果時，應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利追查不合格產品來源，也提醒民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10到20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，並在烹煮蔬菜時保持鍋蓋打開，減少及降低農藥殘留。