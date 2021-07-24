天后孫燕姿昨(23日)過43歲生日，去年6月她曾舉行線上演唱會，今年初則推出單曲〈餘額〉，之後不時在網上分享近況。昨她不免俗地曬出自己捧著生日蛋糕的照片，鬆口這一年來的心聲，直言：「就算我們忙碌已久的計劃趕不上外來的變化，但結論還是不可惜的。跟著大家難過、失眠。一起度過。」

孫燕姿原定去年6月起跑出道20周年「就在日落以前巡迴演唱會」，卻因新冠肺炎疫情影響延期，今年6月她感慨發文說，去年的此時心想先來開個線上演唱會，可能2021年就可以面對面一起唱歌了，沒到一轉眼已經是2021年，她的生活跟大家一樣，仍在家中帶兩個孩子，「說習慣也沒有。看到機場、大樓的空曠，感覺到的不是平靜，而是一絲絲的忐忑、焦慮、鬱怒、和憂傷的沉默」。

孫燕姿昨過43歲生日。（圖／翻攝自stefsunyanzi IG）

昨她過43歲生日，她與另一半納迪姆結婚10年，育有一對兒女，今年5月兩人慶祝結婚10周年，孫燕姿主動曬出一家四口照片，一晃眼又來到生日，孫燕姿寫下：「Happy birthday to me 我不只有愛我的伴侶、家人、朋友，我還有這些我愛的人」，「我今天會好好待在家裡跟孩子及伴侶度過。大家的祝福我收到了，也希望你們收到我的。就平安。平安就好。」

孫燕姿過去曾獲金曲獎第16屆最佳女歌手，甫出道時更是拿下一人一生只有一次入圍機會的最佳新人獎，發過13張專輯，舉行5次巡迴演唱會。然而近年她重心放回家庭，有些部分年輕網友不熟悉她，今年4月竟有大陸網友以「冷門歌手」形容她，引來熱議，也釣出孫燕姿本人搞笑說：「冷門歌手感謝大家的關注。很快要有新歌。」

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