網紅鳳梨薯叔(吳泓逸)憑著坦白直率的性格，在社群軟體上受到廣大的網友們喜愛。最近在鳳梨整理家裡的時候，突然翻到國中考基測的准考證，初中青澀的模樣曝光，也引起許多網友們的討論。

鳳梨今(24日)回想初中參加基測的回憶: 「基測當天，我打開了書包，卻找不到任何一支筆，只有一包香菸以及打火機，還有上午買的50塊幼仔，我不顧世俗的眼光，選擇華麗的轉身，頭也不回走出考場，學業成績全部以0分收場!」如今回想這段過往，感到相當地懊悔。

鳳梨回想這段青春回憶: 「當時自以為的帥氣…導致了今天的我要這樣付出勞力努力拼搏工作賺錢，回想當年我若好好唸書、好好考試，我今天好歹應該也是一名醫師或律師吧…千金難買早知道…」照片裡，可以看到鳳梨國中的樣子，那時候還為了留棒棒堂敖犬的髮型，與訓導主任打架，因此差一點就被學校退學了。

鳳梨國中為了「留敖犬的髮型」差一點被退學。(圖/YOUTUBE)

鳳梨希望透過自己深沉的痛:「提醒著現在年輕學子要好好努力念書，不然長大會跟薯叔一樣沒用」許多網友在底下回應:「 原來薯叔1992年生，要改鳳梨弟弟了啦! 」、「 少年不識愁滋味，謝謝你的分享!讓年輕人可以去思考人生」、「 認真說，律師和醫師的生活，不見得比你現在的生活像樣以及有意思」、「以前的樣子比較文青耶! 」