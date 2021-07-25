【愛傳媒鈕則勳專欄】鈕哥聊日劇！日版「她很漂亮」能否超越韓版、陸版？

繼2015年的韓版「她很漂亮」及2017年陸版迪麗熱巴主演的「漂亮的李慧珍」之後，日前開播的日版當然也一定得追啦！畢竟劇情確實有有趣，才會有各種翻拍啊！況且內容看起來毫無壓力、輕鬆無比！鈕哥一下子就追了三集啦！

話說男主角小時候是一個對自己沒有自信的小胖哥，女主角則是各項成績表現都光彩耀眼的漂亮模範生！而這漂亮女生卻常常鼓勵關心這沒自信、且常受同學霸凌的小胖哥，也讓小胖哥喜歡上了漂亮女生，女生也對小胖哥也有好感！你看，這開頭便非常有趣吧？後來小胖哥搬到美國長大成人，偶然的情況下找到了女主的聯繫方式，和女主說要回日本想約見面！這時這對小時候就相互傾幕的兩小無猜卻有了180、應該說是360度的翻轉！由中島健人主演的男主宗介變得又高、又帥、又專業、又有成就，直接要空降到時尚雜誌擔任副總編輯！但小芝風花飾演的女主佐藤愛因為家道中落而且愈來愈偏離以前小時候美麗可愛的軸線，變成了一個不起眼的存在，找工作找了50次都失敗，連打工都被炒魷魚，還頂著復古的爆炸頭，也真夠慘了，久而久之小愛也就喪失了自信心！這上演大翻轉的兩人在約見面之初，小愛因為自歎不如，不敢以真面目示人，所以請她的閨蜜佐久間由衣飾演的梨沙代打和宗介見面，拉開了有趣劇情的軸線！當然是一個很棒的看點！

或許是因為緣分使然，小愛好不容易找到的出版社總務工作，一開始就是支援宗介擔任副總編輯的時尚雜誌，當她慨嘆命運作弄且被自卑感操弄的的當下，二話不說當然要繼續隱藏自己的真實身份！其間他也覺得宗介變得盛氣臨人、高傲、都不關心身邊的人或事，而覺得他很討厭！但小愛對於宗介仍熟記他們小時候互動的種種、特別是小愛對他的關心，宗介都記得一清二楚時，小愛對於這面前作為青梅竹馬的高傲副總，有時還真的不知如何表示自己的感情啊！或許只能繼續隱藏真實身份了！說到這邊，大家一定覺得這種吊人胃口的情節會深深吸引你吧？畢竟哥也期待小愛的真實身份快快讓宗介知道！會以怎麼樣的形式出現？是她自己說？還是宗介發現？還是閨蜜梨沙來曝光？真實身份曝光後，小愛和宗介會不會立馬來個擁抱？不管如何，這個隱藏身份的橋段真的非常引人入勝，吊足了大家的胃口，當然非得繼續追下去啦！

另外一個看點就是男一、女一、男二、女二的感情糾結，究竟會做怎樣的排列組合？最初小愛因為自卑硬推閨蜜梨沙扮演自己，而宗介對於梨沙所扮的小愛，由於完全符合以往小學時候小愛的出眾形象，當然更強化自己對她的喜愛！有趣的是梨沙也有點喜歡宗介，確實天人交戰，但小愛作為梨沙最好的閨蜜，梨沙還是想斷了和宗介繼續發展的可能，所以找了赤楚衛二主演的男二樋口要扮演假的未婚夫！而樋口則是在時尚雜誌很喜歡小愛的暖心男，處處也都幫著小愛，甚至還一度下跪希望小愛嫁給他！劇情就圍繞著這兩對男女來鋪陳，但究竟最後會如何排列組合，還真有懸念呢！

值得一提的是小芝風花飾演的佐藤愛，確實能將女主那可愛的傻勁、有時正能量滿滿希望珍惜工作的熱情、樂於助人的個性特質表現的淋漓盡致，哥也很期待小愛「大變身」之後的造型，畢竟韓、陸版都有這重要橋段！而鈕哥也相信以日劇的十集，一定會比韓版的16集與陸版的40集更加緊湊精采，有興趣的粉絲們快快來追吧！

這部劇和現今哥在追的voice2、緊急取調室4、女警的反擊、約定的灰姑娘、Tokyo MER、夜間醫生、IP搜查班、主廚是名偵探等，風格完全不同！各有特色及看點！確實能夠豐富我們宅在家的防疫生活啊！

作者為文化大學廣告系教授兼主任、追劇達人

照片為預告截圖。

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