「鞍馬王子」李智凱在本屆東奧體操資格賽，以招牌「湯瑪斯迴旋」在鞍馬項目獲得全場最高分，成功晉級決賽，完美落地後他也興奮和教練林育信擁抱，其實，兩人師徒情深，林育信當年發掘不到10歲的李智凱，並開啟他的體操生涯，而這段勵志故事，也被翻拍成紀錄片《翻滾吧！男孩》，登上大螢幕。

《翻滾吧！男孩》2005年上映後，勵志又感人的故事，打動不少觀眾的心，更因此奪下金馬獎最佳紀錄片，當時的主角「菜市場凱」就是李智凱，那時不到10歲的他，因為柔軟度好，被教練林育信發掘，小小年紀就接受嚴格的魔鬼訓練，儘管練習過程艱辛，但他仍努力不放棄。

李智凱奧運夢實現。(圖／翻攝自翻滾三部曲Youtube)

而李智凱不僅是2000雪梨奧運後，第一個在奧運競技體操項目出賽的臺灣運動員，也是2005年伊士麥世大運後，第一位在世大運拿下金牌的臺灣競技體操運動員。

雖然他在2016年出征里約奧運前因訓練受傷，表現不如預期，但他化悲憤為力量，2017年奪下台北世大運鞍馬金牌、2018年雅加達亞運男子鞍馬金牌，同年世界體操錦標賽獲得鞍馬銅牌，並2019年世大運再度拿下第一。

今年是他第二次參加奧運，並以第1名之姿順利晉級鞍馬決賽，有望在8月1日替台灣拚出一面獎牌，也完成了他當年在紀錄片中那句「要不要一起參加奧運」的承諾。

《翻滾吧！男孩》是林育信的導演弟弟林育賢拍攝的，林育賢因在家中看到哥哥兒時的照片，興起拍紀錄片的念頭，之後更衍生出由彭于晏主演的前傳《翻滾吧！阿信》，還有2017年推出的紀錄片《翻滾吧！男人》。