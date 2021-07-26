東京奧運桌球混雙銅牌戰26日登場，台灣桌球好手鄭怡靜、林昀儒組成的「黃金混雙」組合以直落四拍下法國組合，奪下銅牌，同為桌球國手的江宏傑，也帶著兒女在電視機前緊盯比賽，未料女兒突問然他一個問題，讓江宏傑不知怎麼解釋，直接被問倒。

鄭怡靜、林昀儒為中華隊摘下桌球項目21年來首面奧運獎牌，江宏傑今天也帶著一對兒女守在電視機前當啦啦隊，替身穿藍衣的中華隊加油，可看到一半時，女兒突然問江宏傑：「為什麼我們幫藍隊加油？」

江宏傑在《全明星運動會》擔任紅隊領隊。（圖／翻攝自江宏傑IG）

原來是江宏傑平常在《全明星運動會》擔任紅隊領隊，這次比賽，對戰的兩隊剛好也是紅、藍衣服，而平常小朋友們都是幫「紅隊」加油，這次突然換個顏色，難怪讓他們一頭霧水，江宏傑聽到女兒天真的提問，忍不住笑稱：「恩…爸爸實在很難解釋」。

桌球女將鄭怡靜經歷過2012倫敦奧運受傷未能選上奧運國手的打擊，這次在東京奧運桌球新增的混雙項目為中華隊摘下銅牌，賽後她難掩激動心情，落淚說：「對我是夢想成真，直到現在內心還是非常激動，很難用言語形容這種開心」，並感謝家人對她一路的支持。