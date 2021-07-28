距離2022年縣市長選舉還有1年半，各黨派紛紛積極備戰；國民黨主席江啟臣強調，國民黨目標至少拿下14席縣市長，民進黨則規畫「守7搶5」。前民進黨立委沈富雄表示，民進黨因為疫情受傷，因此明年縣市首長選舉，不好選了。他甚至預言新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕一定會連任。

美麗島電子報26日公布7月國政民調。總統蔡英文滿意度止跌，49.6%滿意蔡總統表現，48.4%不滿意；行政院長蘇貞昌滿意度45.0%，不滿意度51.2%。

被問到民進黨的民調真的有止血嗎？會不會有變數？沈富雄28日接受《新聞不芹菜》節目專訪時表示，民進黨的民調掉下來，是因為疫情的關係；而國民黨打民進黨也打得成功，但自己卻沒有得分，因為打民進黨，要打疫苗不夠嚴格。

沈富雄指出，民進黨因為疫情而受傷，已經夠糟了，若要比這個更深，除非有另外一件事情。所以民進黨面對明年的縣市長選舉，就不好選了。他甚至斷言，新北市長侯友宜一定連任市長，台中市長盧秀燕也一定會連任，至於桃園市長和基隆市長、新竹市長選舉，國民黨如果能夠贏最好，不贏也無所謂。

至於2024總統大選，沈富雄認為，因為國民黨對新北市長侯友宜有疑慮，好像他跟民進黨有點親，但這些最後也會沒有聲音。因為沒有侯友宜，國民黨就會輸得趴在地上。