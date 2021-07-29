民進黨立委吳思瑤臉書發文。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

民進黨立委吳思瑤臉書發文。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

「舉重女神」郭婞淳27日在東奧舉重女子59公斤級勇奪金牌後，大批政治人物發文表示祝賀，其中民進黨立委吳思瑤發生將郭名字打錯、照片誤植等糗事遭外界痛批，吳隨後發文道歉並稱「再錯切腹」。對此，藥師林士峰表示，一個人不可能因為失言就要去切腹，就算下次吳再失言也沒人敢要求她切腹，可見：「這種回應明顯就是謊言、一種凝聚支持者的政治語言而已。」

針對吳思瑤多次在臉書發文，不僅親自為郭婞淳事件道歉，並強調「再錯切腹」、「繼續撞牆」、「想找洞鑽」、「我欠罵！我欠打！」林士峰28日在臉書發文表示，他認為吳身為中央民意代表，這樣的回應相當的糟糕，因為失言最多就是自己的公信力下降，也不會因此影響多數人的生活；台灣很多一日球迷，雖然不認識選手，可是這些選手代表台灣出賽還獲得好成績，大家因此與有榮焉，互相祝賀很正常，4年看一次奧運幫台灣加油，不認識選手也很正常。

林士峰直言：「如果失言就要切腹，這很明顯的罪不至此，就算下次再發生失言，也沒人敢真的剝奪她的生命，這種回應明顯就是謊言、一種凝聚支持者的政治語言而已。」

不僅如此，林士峰強調，吳思瑤在去年底面對阻止萊豬進校園的法案，竟然加以阻擋，還隨口亂說，阻擋萊豬進入校園會讓對岸得利，他認為此舉沒盡身為立委的職責、為國內學童健康把關，遠比沒關心奧運卻假裝關心，罪責嚴重許多。