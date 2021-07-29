為便利團體旅客規劃旅遊行程，交通部台鐵局宣布8月5日起延長團體票及專開列車申購期程，原本開放申購期程為乘車日前2個月起至乘車日前35天，調整為乘車日前3個月起至乘車日前35天。

台鐵表示，團體旅客可於出發前3個月安排行程後，直接上網預訂火車票，省時又便利，相關資訊可在台鐵局官網（https：／／www.railway.gov.tw）線上訂票區查詢。