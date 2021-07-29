助旅客提早規劃 台鐵團體票放寬提前3個月預購 12:492021/07/29 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵放寬團體票預購期程至3個月起至乘車日前35天。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為便利團體旅客規劃旅遊行程，交通部台鐵局宣布8月5日起延長團體票及專開列車申購期程，原本開放申購期程為乘車日前2個月起至乘車日前35天，調整為乘車日前3個月起至乘車日前35天。 台鐵表示，團體旅客可於出發前3個月安排行程後，直接上網預訂火車票，省時又便利，相關資訊可在台鐵局官網（https：／／www.railway.gov.tw）線上訂票區查詢。 人民幣中間價調貶13點 續創3個月來新低 北市硬要辦燈節 議員轟2個月燒掉1.3億 #乘車 #3個月 #預購 #旅客 #台鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國及歐盟完整接種疫苗旅客 入境英格蘭免隔離 05:582021/07/29 國際 經濟復甦上軌道 聯準會暗示將縮減購債規模 08:122021/07/29 國際 吸毒現妄想症遭強制治療 聲請提審要求回家法官不准 11:182021/07/29 社會 攜10萬販毒所得欣喜返家 進門驚見警察毒販傻了 11:252021/07/29 社會 疫苗接種不良案例累增 國民黨要求救濟應從速從寬 12:432021/07/29 政治 Google創孵計畫正式啟動 3招力助台灣新創走向國際 11:472021/07/29 科技 熱天開胃又平價 今夏蒜頭熱賣 04:102021/07/29 地方新聞 臉書上季獲利倍增 但預警下半年成長減速 09:092021/07/29 財經 物理5年最難 頂標均標估降3分 04:102021/07/29 焦點要聞 灌毒凌虐31小時棄屍山區成白骨 主嫌遭延押2個月 07:542021/07/29 社會 林韡勳奪世界果醬大賽3銀3銅 黃偉哲邀暢談青年願景 09:532021/07/29 生活 生活熱門新聞 地方喊沒疫苗 陳時中揭原因：先挪去給這類人打 - 生活 堅持發「5倍券」不發現金？他揭背後關鍵原因 - 生活 直播》連2天零死亡 本土增加16例確診 - 生活 高雄驚傳確診 2人感染源未明 1人曾與北部友人聚會 - 生活 普拿疼有3種 醫學系女大生曝服用法：多數人都吃錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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