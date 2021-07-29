指揮中心開放疫苗登記意願表，目前有AZ、莫德納與國產高端可以勾選，截至今(29日)下午5點，願意施打高端者有60萬人，引發網友熱議，有人不解為何這麼多人願意打高端，對此鄉民紛紛解答，直言高端確實有一個優勢。

一名網友在PTT八卦版提問「大家會意外竟然有人敢打高端嗎？」，他表示，不少人無法認同的高端疫苗，竟然真的有人敢打，而且人數相當多，大家會不會很意外，詢問「你認識的人真的有人敢打嗎？你自己會去打嗎？會意外有這麼多人打嗎？」

鄉民們也給答案，直言高端副作用小是最大優勢：「以目前資料來看，高端確實比較安全」、「主要是副作用小啊」、「AZ、莫德納出現一堆不良反應，影響到不少人意願」、「高端副作用小很多，幹嘛跟自己過不去」、「比起其他疫苗，高端副作用真的低」、「反正中央吹那麼大，到時候出事了可以要政府負責」、「OK啦，副作用小，就算打了保護力低，大不了當生理食鹽水」。

也有不少人酸：「你以為義和團是虛構的？」、「小英817萬票，單選的才10多萬」、「只選高端的2%都不到耶」、「會連高端一起勾是怕到時候什麼也打不到吧」、「我OK，你先打」、「台灣價值夠高啊」、「聽黨的話就對了」、「就文字遊戲而已」、「單選莫德納有快400萬，敢不敢比啊」、「其實就是變相挺自己支持的黨而已」。

根據指揮中心最新統計，截至29日下午5點，已有989萬人完成登記，其中單選AZ者有54萬5769人，佔5.52%；單選莫德納者有386萬7677人，佔39.11%；單選高端者為12萬8497人，佔1.3%。複選者則為：AZ、莫德納者475萬6494人，佔48.09%；複選AZ、高端者2萬3017人，佔0.23%；複選莫德納、高端者有9萬6021人，佔0.97%；全選有47萬2937人，佔4.78%。