基隆廟口夜市28日人潮爆滿，為防止30日晚間及第一個周末人龍大爆炸，基市府產發處進行宣導與疏導政策。（基市府提供／張穎齊基隆傳真）

為防止降級後第一個周末人龍大爆炸，基市警四分局將在湖海路、外木山、基金路段等地進行交通疏導。（基市警四分局提供／張穎齊基隆傳真）

為防止降級後第一個周末人龍大爆炸，基市警四分局將在湖海路、外木山、基金路段等地進行交通疏導。（基市警四分局提供／張穎齊基隆傳真）

全國27日降為二級警戒，基隆市有條件開放餐飲內用，廟口夜市28日人潮爆滿，為防止第一個周末人龍大爆炸，市府與警方將在廟口夜市、和平島、海科館、湖海路、外木山湖海灣、汫水澳、海興步道等處，派員進行宣導與疏導，並推出交通管制分流措施、維持停車秩序，呼籲保持社交距離。

基市府產發處為保障攤商與消費者健康，推出加強版防疫指引，並和夜市自治會合作宣導，要求攤商必須符合配戴面罩、口罩及手套的「雙罩一套」政策，攤台、料理、座位區均以隔板區隔，並派員至廟口夜市設立宣導點，並對民眾宣導實聯制登錄及保持社交距離。

產發處表示，除定點宣導外，也會派員手持宣導牌，以走動方式進行，民眾消費結帳前，請出示實聯制簡訊給攤商確認，全程佩戴口罩、不得邊走邊吃，市府將會排班稽查，針對未符合防疫的民眾與攤商開單告發。

基隆市警局第二分局也針對和平島、海科館進行交通疏導管制，並推出5個替代道路方案，民眾從基隆回台北時，一、可從和平島至台62接國道1或3往台北，二、和平島至祥豐街至國道1或3往台北，三、和平島至和平橋左轉中正路右轉祥豐街直行接中正路上國道1或3，四、和平島和平橋至正濱路右轉中正路直行上國道，五、和平島至台62接國道1或3往台北。

二分局補充，和平島公園可停放134台車輛，另可停放距離1.4公里至八尺門、阿拉寶灣停車場停放，可容納158台車輛，其餘周邊停車場可停放265台車輛；另海科館及探索館停車場可停放463台車輛、潮境公園可停放115台車輛，其餘周邊港口停車場可停放511台車輛；另潮境公園周邊可停放71台大型車。

第四分局也加強假日湖海路風景區交通疏導，並防制深夜危險駕車，將在湖海路、外木山湖海灣、汫水澳、海興步道等風景區進行交通疏導，同時基金路段、北濱公路為途經金山、萬里觀光景點的重要道路，也將派遣警力於重點時段，加強全線交通觀測。

四分局長蘇保安說，另暑期深夜期間，湖海路易發生青少年聚集，利用車輛危險競駛，甚至改裝排氣車輛疾駛，擾人清夢，警方將強力執法、攔檢取締，另外海興游泳池及大武崙沙灘仍是封閉狀態，敬請市民切勿違規進入。