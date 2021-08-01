仁德北上匝道旁積水。（曹婷婷攝）

台南市一波波強降雨又急又大，封閉28處路段、19座橋。（工務局提供／曹婷婷台南傳真）

受西南氣流影響，台南市一波波強降雨又急又大，統計至上午10點，因積水問題預警性道路封閉28處、橋梁封閉19座。仁德區三爺溪萬代橋正進行改建工程，今早因強降雨宣洩不及致仁德積水約10公分高，不過，雨勢緩和，積水也很快消退。

工務局統計，上午封閉道路共24處，包括安南區長和路一段35-2號(單向通道)、本原街二段(安吉路至智安四街)；新市區山舍椰樹腳涵洞、新市2號橋便道、中山路13巷、永就里永義國8涵洞11k＋106、長泰教養院道路共5處；山上區玉峯里清水寺往中坑(邊坡土石滑落)、新市2號橋便道平陽里山本花園(邊坡土石滑落)；龍崎區市道182線東往西23.7公里處大量路竹倒塌、市道182線西往東25.7公里處路竹倒塌、市道182線東往西27.3公里處路竹倒塌、南165線道2.5公里處瘀泥（占用一半車道；西港區新復里堤防道路；善化區中正路益民寮路段(封北向車道)。

仁德區則封閉4處，包括潭稅陸橋雙向封閉、86橋下近田厝、特27道路往台86下便道、高速一街封閉；官田區)南120線(湧泉禪寺)旁(道路積水15公分封閉、市道171乙線1公里處(積水20公分道路封閉；麻豆區北勢國小附近民宅圍牆倒塌道路封閉一半、高速公路國一麻豆交流道北側機車便道封閉、西平寮高速公路涵洞封閉。

此外，新營、鹽水、永康、新市及新化橋梁預警性封閉情形共11座；橋梁一般性封閉共8座，分別為歸仁區2座、左鎮區5座、關廟區：高苓橋。