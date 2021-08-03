雲林縣北港鎮2日強降雨累積雨量超過200毫米，全鎮泡在水裡，3日天氣轉晴，但北港溪水仍未完全消退，警方表示這幾天可能還有豪大雨，後溝橋興建於地勢低窪河川地上，遇雨隨時可能淹沒，因此持續封橋。另外，北港溪河床有10餘住戶，一旦再下雨，將立即進行勸離。

2日強降雨造成北港溪水暴漲，北港鎮後溝里後溝橋1度遭溪水淹沒，3日北港溪水仍未完全消退處於高水位，一旦再下雨隨時可能淹沒，因此警方持續以封鎖線封橋，避免民眾冒險進入河川地農田搶收發生危險。

後溝里民表示，此橋於1986年興建，橋齡已30餘年，早年沒有橋的時代，往返需依靠膠筏度溪，如今建橋便民，卻經常傳出水淹橋面情況，危及生命財產安全，希望相關單位加強疏浚，才能解決每逢豪大雨就淹水的問題。

農民說，後溝橋附近河川地有200多公頃農田，許多農民在此耕種賴以維生，2日豪大雨農田都泡在水裡，還好有事先搶收農機與部分農作，但農損還是很嚴重。

北港警方2日配合北港鎮公所，針對東陽里、南安里的15戶北港溪河床住戶，實施預防性勸離工作，當日雨停後居民已回到住處，3日警方持續勸導居民隨時注意溪水情況，強調北港溪水位仍處於高點，若遇下雨一定要盡速撤離，才能確保安全。