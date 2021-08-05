隨著國內疫情逐漸趨緩，媒體報導行政院預期以五倍券的方式，針對國內經濟進行紓困與振興。筆者應用源大數據uMiner輿情分析平台，分析過去一週五倍券或振興券的相關社群討論，看看民眾對政府重大振興政策的看法。

首先，筆者利用語意情感模型分析國內網友在看到五倍券或振興券相關報導後的討論內容。在這超過20幾萬筆的留言內容中，有接近一半的留言內容偏向負面，而正面的留言內容則不到3成。這意味著大多網友在討論振興券的相關內容時，採用的字眼或詞彙偏向批評、揶揄、嘲弄。筆者認為這個結果可以進行驗證的，因為在眾多筆討論留言中，越是嘲諷、消遣五倍券的留言按讚數越高，例如：政府真調皮呀，越討厭的事越要做(2387讚)、一定要浪費錢花印刷費？(1298讚)、那不用換，給我4000就好(1231讚)。因此，若能一筆筆進行人工比對校正回歸，那麼推測目前系統的正面聲量還可能被高估，負面聲量則被低估。

振興券相關議題正負面聲量分布。（銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

為了進一步了解網友為何對振興券或五倍券不滿，筆者把他們對這項政策的批評利用大數據技術進行系統性歸類。其中，有明確表達對政策不滿原因的留言內容中，提及「希望直接發現金」的留言最多，約40%。另外，認為「印振興券浪費錢」以及認為「印券圖利廠商」的比例也相當高，約30%與20%左右。筆者認為「希望直接發現金」的比例最高也不意外，畢竟國內在野黨的主要訴求就是期盼政府發現金，多少也會帶動支持者或民眾抱持相同訴求。不過，筆者認為另外兩個原因：「浪費錢」與「圖利廠商」，是政府更需要注意的。相對於「希望發現金」可能只是讓民眾覺得不方便而不滿，認為「政府在浪費納稅人的錢」或「政府有意圖利廠商」則可以說是民眾對政府的不信任，而非常單純的不滿了。

網友不滿五倍振興券原因分類。（銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

從上述的客觀數據分析，筆者認為最重要的仍是能否做到政策的有效溝通。政府堅持振興券的成效並不一定錯的，但是能否能夠讓民眾理解政府的美意，才是是現階段號稱最會溝通的政府，所要面對的難題。

◎數據提供：銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據