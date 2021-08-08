日本桌球天后福原愛因捲入不倫出軌疑雲，讓她形象暴跌，上月8號正式和江宏傑離婚，沉寂一段時間的她，終於在東奧復出，不過台日兩邊的網友，對她的復出相當不看好，反觀從她鬧出婚變以來，大陸網友都力挺她，因此她頻頻更新微博近況，日前更接受陸媒專訪，哽咽表示：「我可以活到今天，是中國人支持我」，此舉也讓她擄獲不少人的心，短短7天微博狂漲21萬粉絲。

福原愛正式離婚後動作不斷，先是在東奧復出當球評，之後更接受大陸媒體專訪，談及婚變以來的不順心，一度哽咽，並表示或許話說的有點重，「但是我可以活到今天，真的是中國人這樣的支持我。」

而此舉讓她收穫不少人的心，從她微博數據看來，這7日內她就狂吸21.6萬粉絲，目前已有551萬粉絲追蹤，比起臉書的24萬粉絲、推特的31萬粉絲，可以看出她在大陸人氣不小。

福原愛在鬧出不倫風波後，在台灣和日本的形象一落千丈，但大陸人卻力挺她，而因為她說得一口流利中文，也讓她每次以中文受訪時，總是能圈粉無數。不過江宏傑和她離婚後，人氣未受影響，陸續都有工作上門，現日本廠商更宣布和江宏傑簽約，成為他的贊助商。