有「最美博士」之稱的網紅許藍方，今（10日）被周刊爆出，她與人夫學長B先生傳不倫，遭正宮一狀告上法院，報導還指出，許藍方曾告訴B先生，有很多名人在追求她，包括已婚的綜藝天王吳宗憲，而吳宗憲對於自己被許藍方不倫風波牽扯，他也對外發聲了。

網紅許藍方不只是知識型Youtuber，她也經常上節目分享性學知識，讓許藍方被受封為「最美博士」，不過許藍方卻被《鏡週刊》爆出，她與人夫學長B先生傳不倫戀，許藍方還曾告訴B先生，有很多名人在追求她，包括已婚的綜藝天王吳宗憲。

許藍方的不倫風波扯出吳宗憲，根據《三立新聞網》報導，吳宗憲就曬出許藍方的道歉簡訊「很不好意思，打擾到您，還牽扯到您」，吳宗憲則安慰許藍方，被誤解也是演藝事業的一部分，並告訴她演藝圈沒有新聞，才是壞新聞，鼓勵許藍方要把阻力化為助力；至於私下與許藍方的互動，吳宗憲則說：「印象中有一次在內湖的雪茄吧」，表示許藍方大約坐15分鐘就走了。

而報導還指出，B先生不滿吳宗憲追求許藍方，還說吳宗憲紅色特斯拉的顏色很沒品味，對此，吳宗憲則笑說：「哈哈哈哈，什麼咖？」吳宗憲對於自己被捲入許藍方的不倫風波相當淡定，他表示，自己已經習慣了，還說把本來安慰許藍方的話，現在卻變成安慰自己。