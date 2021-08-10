影壇巨星周星馳擁有獨樹一格的幽默感，而他不僅能演，執導的作品也非常受到歡迎，他所拍攝的作品堪稱香港影壇之寶，甚至因此流傳了一句話「一年一影帝，百年周星馳」，而周星馳不只本身走紅，也捧紅無數合作女星，當年徐嬌在電影中被星爺要求演小男孩，因此爆紅，如今長大了，徐嬌近照曝光，被讚完全就是「女大十八變」的體現，如今根本是仙女。

周星馳電影堪稱華語影壇的寶藏，至今仍在華人地區不斷重播，百看不膩，而被他相中的女星，被暱稱為「星女郎」，其中，由星爺自導自演的《長江七號》，是一個很具特殊性的作品，主角除了星爺之外，還有飾演他調皮兒子「周小狄」的童星，但事後眾人才知道，周小狄的飾演者其實是個女孩子，1997年8月5日在浙江出生的徐嬌，因反串男孩演出《長江七號》一炮而紅，電影在大陸就創下2億票房，徐嬌自此在圈內佔有一席之地，不僅是個「星女郎」，還被外界看做是周星馳的乾女兒。

之後徐嬌為了專注課業，消失了好一段時間，再現身時，當年那個剃了小平頭的周小狄已經不在了，徐嬌已經蛻變成了嬌俏的大姑娘，中學時期的她特別喜歡動漫，多次分享自己的cosplay照片，展現少女情懷的一面，在完成學業後，徐嬌重返演藝圈，陸續接演了作品，評價相當不錯，她也曾公開po文，調皮暱稱星爺是「周老豆」，感謝他在人群中多看了自己一眼，才有今天的徐嬌。

徐嬌近照曝光，完全擺脫頑皮小男孩形象，模樣唯美噴發仙氣。(取材自徐嬌微博)

如今徐嬌已經24歲，比起少女時期的俏皮甜美，多了小女人的浪漫優雅，徐嬌最近曝光了一組近照，照片中她穿著淡紫色的洋裝，以青青草皮為背景，只見徐嬌身材纖細修長，臉蛋美麗中還帶點稚氣，神情則相當空靈，照片相當唯美，被讚猶如仙女下凡，「嬌嬌真的好美」、「看來，沒有人能逃過真香的警告」。