今年37歲的性學博士許藍方，不僅經營Youtube頻道「許藍方博士 Dr. Gracie」有成，又擁有美麗動人外貌，因此爆紅並被封為「最美博士」，不料昨被週刊爆出與已婚康姓醫生發展不倫戀，但她先是透過經紀人否認報導內容，又兩度發聲明否認介入他人家庭，但卻與康姓醫師及其妻子所發聲明相悖，事件持續延燒，今被發現許藍方的博士論文點閱數因此事暴漲，甚至超越球后戴資穎的畢業論文。

「最美博士」許藍方捲入不倫風波，她除了第一時間透過經紀人否認報導內容外，昨更兩度發聲明，表示康姓醫師是舊識，多年來偶有聯絡但沒有交往，還表示去年基於情誼，才聽男方為私人問題訴苦，因此訊息往來一個多月，得知康太太為此不快後即切斷與康姓醫師的聯繫，反倒是康姓醫師這一年來用各種通訊軟體甚至換電話號碼進行騷擾，她已經相關證據交給警方，僅對於早前跟男方訊息往來造成康太太不愉快的部分，表示抱歉。

不料稍早康姓醫師及太太發表聲明，康醫師坦承出軌許藍方，對於辜負丈夫、父親角色感到愧疚，但否認糾纏許藍方，而康太太則表示曾釋出善意跟許藍方聯繫，但遲遲得不到回應，思及丈夫出軌的對話、照片，精神上備受傷害，夜不成眠，更強調許藍方與自己丈夫之間對話跟私密照片「皆非常完整」，以將之交付給律師，盼由司法還原真相。

許藍方的博士論文點閱率，超越了球后戴資穎的碩論。(翻攝自國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統官網)

如今兩造各自表述，許藍方雖發聲明但仍受到輿論批評，但博士論文的點閱率，卻因此事飆漲，搜索「國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統」，發現許藍方在2018年所著之《男性尿失禁之系列研究》博士論文，單日點閱達526次，位居排行榜冠軍，在其後的是球后戴資穎於同年所著之《剖析世界頂尖羽球女單之優劣》碩士論文，第三名則是許藍方的碩論《建構在糖尿病患者之臨床憂鬱症狀評估量表》，她的兩篇論文點閱率都是呈現連連上漲趨勢，可知因為不倫風波，讓外界格外關注與許藍方相關的事物。