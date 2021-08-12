行政院力推5倍券，院長蘇貞昌屢次強調「發現金會存起來」，引發多位黨內立委與民眾反彈。傳出民進黨秘書長林錫耀11日在中執會上稱，黨內民調顯示超過6成支持發放5倍券。港媒認為林公布這份民調有兩個用意：第一，就像「半夜走路吹哨子」用來壯膽的；第二，為蘇背書好平息黨內非新系的不滿。

香港媒體《中評社》今日（12）評論表示，蘇貞昌藉每週三與總統蔡英文會議時間，當面向蔡說明振興券相關規劃，蔡接著在中執會上與中執委們溝通，但值得注意的是，蔡直言拜託行政院振興券定案前要做好溝通工作；蔡的談話，似乎試圖想平息黨內正國會與英系對5倍券的不滿，同時也希望行政院能提供更多空間。

評論分析，正國會已明確表達，不希望讓人民掏現金去換券，這個說法也廣受民眾好評，但行政院看來心意已決，要民眾用1000元去換5000元的政策已無轉圜空間；去年3倍券政策不僅在野黨反對，就連執政黨內也有不少歧見，這次黨內的反彈聲浪更大，足見黨內對蘇的意見確實頗大。加上5月本土疫情爆發全國三級警戒，小生意攤商哀鴻遍野，執政黨民調也隨經濟重創與疫苗短缺大幅下降，這讓綠營非新系無法再無條件支持蘇貞昌。

針對林錫耀所公布民調，評論直言，超過6成民眾支持這個數字很正常，因為政府發放任何優惠券，民眾怎可能會不要？重點是民調問項中，有沒有把發現金跟發券放在一起問，若有民眾還可能會選券嗎？近期也有多家媒體做相關民調，想要現金的比例皆為壓倒性多數。可見，林所宣揚的民調就像「半夜走路吹哨子」用意在壯膽，同時也是在為蘇貞昌安撫黨內雜音。