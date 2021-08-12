彰化嘉玲卻有外縣市確診者到田尾賞花，衛生局公布足跡表。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

田尾公路花園大消毒。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣持續第6天零確診，卻有北部確診者南下，久聞田尾公路花園的盛名，4日順道到大眾園藝、怡心園、田園公路來賞花，彰化縣衛生局公布足跡，縣長王惠美呼籲時間點內到過這些場所的民眾，要加強健康自主管理。

彰化縣衛生局公布足跡為4日下午3點半到6點15分之間，該名外縣市確診者，走訪田尾民族路一段大眾園藝、怡心園公路站牌附近田尾公園路一段的田尾公路發源，停留時間約3小時。

衛生局葉彥伯表示，人與人交流頻繁，同島一命，防疫還是不能鬆懈。