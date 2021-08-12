桃園市龜山區的春天農場疑似虐待飼養的馬匹。（動社提供／林良齊台北傳真）

台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會近日接獲民眾通報，指出位於桃園市龜山區的春天農場疑似虐待飼養的馬匹，但發現桃園市動保處在8月2日就判定業者有虐待之虞，卻未能緊急展開救援傷病動物，導致一匹幼馬死亡，明顯有行政的不作為疏失。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，依據《動物展演管理辦法》及《免經許可之動物展演類型條件方式或場所》早在2019年9月即公告施行，規定所有在公共場所或公眾得出入場所，利用動物展示、表演或與人互動的行為，包括展示、騎乘、餵食、表演等，均須依法申請許可才能營業，且業者必須提供營運計劃書接受審查，並提交保證金，以確保有能力照護好所有動物。

但據動保團體掌握，桃園市僅一處取得動物展演許可，並非春天農場，亦即春天農場根本就是非法展演場所，但農委會及桃園市政府卻完全沒有掌握與處置，放任業者違法展演並虐待動物，陳玉敏質疑，從中央到地方政府，已嚴重失職，農委會應徹查全台還有多少類似春天農場這樣的非法展演場所，還有多少動物被飼養在不符合習性的環境中任其自生自滅，遭受不當飼養管理甚至折磨虐待。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如說，春天農場放任場內馬匹飢餓致傷亡，已違反動保法規定，且業者「不作為致傷害動物或使其無法維持正常生理狀態之行為」已構成虐待，桃園市動保處未在黃金時間搶救動物性命，涉及嚴重失職，未善盡保護動物之責。

動保團體要求，農委會應在1個月內清查全國所有違法動物展演場所，並公布依法處置結果；農委會應儘速介入春天農場案，調查死亡馬匹的確實死因，並公開結果，依法裁處或移送地檢署；農委會及桃園市動保處應積極維護農場尚存動物的福利，儘速安排獸醫檢查，並協助轉介適當的安置場所；桃園市動保處應依規定懲處，並公開懲處結果。

農委會畜牧處副處長江文全表示，春天農場的確未取得展演場所認可，此次馬匹死亡恐怕涉及未善盡照顧之責及未經許可展演，如果涉及故意傷害或虐待致死恐怕也涉及刑責，農委會將請地方政府加強訪視與稽查類似地點。