記憶體模組廠十銓（4967）受惠上半年產業景氣暢旺，產品量價齊揚，2021上半年稅後淨利3.11億元，創同期新高，年增65.67%，且上半年獲利已超越去年整年之表現，基本每股盈餘（EPS）3.86元。

十銓總經理陳慶文表示，後疫情時代市場結構轉變，上半年DRAM市場因供不應求，現貨價及合約價雙雙上漲，就目前供應鏈觀察，隨市場受到晶片和各關鍵零組件短缺、交貨延遲，使原受疫情帶動的PC/NB需求開始放緩，十銓謹慎看待下半年的供需變化，彈性調節庫存及銷售。

十銓科技第二季營運表現仍佳，單季營收19.55億元，季增2.18%，毛利率15.8%，單季淨利1.45億元，單季基本每股盈餘1.72元。上半年營運創下佳績，上半年營收38.68億元，創近11年新高，毛利率17.2%，稅後淨利3.11億元，年增65.67%，每股基本盈餘3.86元，賺贏去年整年的每股淨利2.06元；上半年受惠於產業向上循環之漲價效益和終端記憶體模組消費需求暢旺，獲利刷新歷史同期新高紀錄。

十銓上半年業績亮眼，電競、工控、SSD產品線銷量較去年同期翻倍，並看好5G、HPC市場的龐大運算需求，持續強化產品規格及拉升銷售單價，以生產少量多樣的客製化產品為目標。此外，在疫情嚴峻的一年，十銓仍大幅投入行銷資源，全力衝刺產品市占，藉由疫情帶動PC/NB的需求不墜以及高速儲存、雲端伺服器等需求重啟，拉升整體營運表現。

展望下半年，全球DRAM和NAND供給吃緊的狀態，將隨三大原廠和國內DRAM大廠紛紛擴產而逐漸減弱，但隨下半年Intel及AMD推出新平台，預計資料中心和PC/NB記憶體需求量仍會增加，此外，十銓長期布局的工業應用領域逐漸展現成果，將與網通、車載等業者達成合作協議，下半年將陸續導入。