受西南風及午後對流發展旺盛影響，中央氣象局今（13）日針對17縣市發大雨特報。新北永和區有民眾拿起手機拍下淹水的場景，並發佈於臉書，引發網友熱議。

下午一場暴雨，部分地區有短暫積水現，網友在「爆料公社」PO出照片，永和國光路出現了淹水災情，水深及膝，一輛機車更因淹水倒下，泡在水裡，幾乎滅頂，整台車恐報廢。

照片一出立刻引發網友熱議，「那是誰的機車？好可憐」、「我好像有看到一台摩托車遊過去」、「懷念的永和」、「那摩托車表示：拍攝者不救？」、「有一台摩托車在洗澡游泳 」，也有網友從廣告招牌分析照片所在位置，並留言表示「弘爺漢堡地基已經是墊高的耶! 淹的好深......而且還在區公所旁邊而已......」。

經濟部水利署也針對台北市信義區、新北市永和區、中和區發布一級淹水警戒。而除了永和，新北樹林區環漢路、四維路口、中山地下道等多處淹水，部分路段水淹超過腳踝。