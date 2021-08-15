全台疫苗不足，年輕人等不到疫苗接種，新北市長侯友宜今（15日）下午主持防疫會議直言，「政府面對疫苗不足時，要不斷做好反省！」更重要是有行動力，做得不好的地方趕快補足。

侯友宜表示，政府有責任提供充足的疫苗，讓所有人都可以打得到，尤其在疫苗選擇上，更應該有能力提供更多種疫苗，讓民眾選擇，因為身體是自己的，讓民眾多一些選擇、多一些判斷，提高他們的接種意願，「這是政府應有的責任，不是讓民眾只有單一選擇。」政府要努力往這方向來走。

侯說，尤其現階段疫情穩定，但是面對Delta變異病毒來勢洶洶以及還有潛藏的隱形傳播鏈，疫情尚未完全控制到都沒問題，疫苗接種是非常重要、保護關鍵的指標

疫苗接種覆蓋率要不斷做好施打與分配，覆蓋率要不斷提升，目前尚未達到群體免疫6成，還有很多年輕朋友正在排隊、一直沒有機會可以接種，政府更應該考慮到這些年輕人的感受，要趕快施打，這攸關全體群體免疫，讓第一劑趕快達到6成，政府針對這方面更應該多考慮。

侯強調，政府面對疫苗不足時，要不斷做好反省，更重要是有行動力，做得不好的地方趕快補足，政府一定要提供數量夠、品質好而且要快速回應民眾期待的疫苗，尤其年輕人等了很久，政府趕快提供更多疫苗讓年輕人打得到。