環保署公布109年1月至12月的中壢測站雨水pH值（酸鹼度）僅4.96，對此桃園市環保局喊冤，今年中壢測站雨水pH值為5.52，高於行政院環境保護署酸雨定義的5.0，且環保署在中壢只有1個測站，但環保局則設有7個測站。

桃園市長鄭文燦表示，環保署在中壢僅設1座監測站，但環保局則設有7測站監測酸雨，所測數據更加全面且完善。據7座測站於110年1月至6月監測資料，全市pH平均值為5.86，另也發現2017至2021年6月間pH值數據逐年上升，由4.94、5.04、5.10上升至5.86，顯示酸雨問題正在逐年改善，環保局已成立專案小組，邀集空品專家學者定期開會討論研商。

環保局長呂理德說，單就中壢測站於110年1月至6月酸雨中壢站pH平均值為5.52，優於台北市陽明站pH平均值4.66及新北市萬里站pH平均值4.54，證明中壢地區今年度已無酸雨產生。

環保局指出，據環保署報告顯示，桃園市針對對硫氧化物排放量控制已有正面效益，且雨水中硫酸根濃度由1991年至2019年大幅減少達71％，印證桃園近年持續推動各項空氣汙染減量措施，包含大廠空氣污染排放量減量協商、汰換老舊機車及柴車之補助、燃煤鍋爐改燃天然氣、CEMS 連續監控與CPMS 連線監控等，使工廠等固定污染源大幅改善。

另外，由於中壢測站位於中央大學，鄰近高速公路，因此容易受到南來北往的移動性汙染源，如汽車、大貨客車等影響。環保局目前也針對移動性汙染源進行相關措施，包括補助電動機車，使電動機車數全國第一、二行程機車汰換後剩餘比例六都第一；推動柴油車汰舊換新、保檢合一制度及加強路邊攔檢汽機車等，這也使移動汙染源的排放有逐步改善。