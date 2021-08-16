全台疫苗荒，國產高端疫苗今（16）日開放預約，中央流行疫情指揮中心傍晚統計，已逾30萬人預約成功。但網紅潔哥（李秉潔）發文指出「不想給爸爸打高端」，結果卻引來網友批評，讓她氣得反擊「有夠賭X這一些政治腦」。

潔哥今天在臉書發文開轟，指自己不願意讓爸爸打高端疫苗，就有一堆人對他批評指教，讓她忍不住想問「是不是說不想打高端就會被打成哪個政黨？」

潔哥也解釋，爸爸70歲有慢性病，就怕爸爸打完疫苗就到處跑，自己對於高端疫苗的保護力存疑，因此不想給爸爸打高端。卻被一堆網友出征開酸，令她氣炸痛批，「有夠賭X這一些政治腦，煩不煩啊。」

不少網友表示認同「我覺得要打什麼是個人自由，感覺好像某些人都已經變向了」、「一堆說不打高端的，都引來妳可以打科星的留言」、「站在家屬立場，當然會希望家人能夠打到保護力最好的疫苗」，潔哥也留言回覆說「現在好像不想打高端就是會被批欸」、「我只是不爽那些政治腦來指教」。