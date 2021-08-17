高端疫苗量產有疑慮，聯亞EUA未過，外界憂心疫苗供給吃緊，衛福部長陳時中卻說，不會影響疫苗總量，對此，新北市副市長劉和然表示，疫苗總量怎麼會不影響到，現在就是缺疫苗。

樹林鎮南宮今捐贈新北復康巴士暨100萬善款推動獨老樂活服務給新北市，劉和然今上午出席活動談及疫苗問題表示，疫苗總量怎麼會不影響到，現在就是缺疫苗，希望政府能趕快把疫苗補足，且一定要趕快讓年輕人施打，但絕不可讓年輕人只有單一選擇，至少要提供2種以上疫苗讓他們有選擇性。