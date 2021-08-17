日本TBS電視台主播小林廣輝長相帥氣，手中擁有多個節目，然而6月他卻被爆出和美女主播齋藤千春過夜，隨後更有消息指出，他前後劈腿6名女子，男神形象一夕崩塌，將面臨手上所有節目都失去的狀態，很可能工作全都歸零，遭新聞界放逐。

據日媒《週刊女性》報導，小林廣輝原本主持周一到周四的下午新聞，也是藝人和田現子節目的固定班底，如今卻完全消失在螢光幕前，有知情人士爆料，他原訂有個新節目將開拍，但目前已經取消，儘管目前他還是在電視台播報員部門照常上班，卻沒有人知道他在做甚麼。

小林廣輝也傳出動念離職，然而電視台人員坦言，「他現在的形象要工作很困難，他自己好像還想做電視台的工作，也有聽說要轉行去做網路公司的工作。」然而小林廣輝的母親接受訪問時，表示沒聽說兒子想轉行，也不常和兒子連絡，「造成這樣的騷動，真是沒用的兒子」。

小林廣輝的新聞夢碎。（圖／翻攝自小林廣輝推特）

小林廣輝的母親透露，兒子從小就想當主播，對於轉型當藝人，還是得看他自己的想法，「今後他想怎麼做，我是真的沒有聽說，有段時間真的很糟糕，也都是他的不好，唉……這也是人生的一種學習，這個世上沒有那麼容易。」更提到兒子的劈腿風波爆發後變得一蹶不振，「像我這樣的傢伙，電視圈怎麼還會要用我」，陷入人生低潮。