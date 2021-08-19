公視大戲《斯卡羅》男主角為法裔美國駐廈門領事李仙得，被作家楊渡評為「賣台第一人」，歷史學者點出李將台灣利益出賣給日本人，稱之「台奸」不為過。旅台資深日本媒體人則提到，除非熟悉近代東亞史，否則一般日本人對李仙得也非常陌生。諸如此類說法實則反映，在去中國化脈絡下，台灣史研究如今走向「地毯式搜索」。

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，李仙得當過軍人，曾經參加過美國南北戰爭，屬於北軍系統，結束軍旅生活後，後來他依序替美國、日本與朝鮮政府從事外交工作。

吳昆財提到，在1870年前後牡丹社事件爆發時期，李便在日本外務省擔任官員，由於當時他向日本獻策侵略台灣，過度涉入其中，讓美國政府大為不滿，李因此一氣之下離開廈門，當時便開始醞釀著，將以武力報復台灣的想法，此後才會「羅妹號船難事件」發生後，開始一系列以暴制暴的布局與行動。

吳昆財指出，李直到1890年都住在日本，擔任日本外務大臣大隈重信的私人顧問。大隈重信對外談及李時曾提到，李提供日本政府的戰略，即在於占領台灣、韓國、滿州，目標以圍堵中國與西伯利亞的局勢。

吳昆財認為，當時滿清政府認為沒有掌管台灣「後山」的主權，正好提供李如此計謀，也讓日本擁有了充分占領台灣的藉口。因此可稱李是「台奸」，所作所為都是將台灣利益出賣給日本人。

至於公視以美化的拍攝方式呈現李仙得，吳昆財坦言，確實是價值錯亂，不應當美化外來政權出賣台灣的舉動，不過《斯卡羅》劇本源於醫師陳耀昌的小說《魁儡花》，由此可見作者缺乏歷史概念，再加上李仙得的歷史資料少之又少，因此小說與連續劇在劇情編排上，只能以過度類推、自我想像的方式來鋪陳，如此也反映在去中國化的脈絡下，台灣史研究已走向「地毯式搜索」。

旅台資深日本媒體人本田善彥則指出，日本在江戶幕府末年至明治時代，為了趕上西方國家腳步，大量公聘的外國籍顧問，請他們協助日本發展經濟、工業、制度等學問，這些外籍顧問，一般叫做「御雇外國人」，李仙德是其中一位。他在日本的知名度不如台灣的，據我所知，一般日本人對他比較陌生。