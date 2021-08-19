國民黨團質疑17名預防接種諮詢委員會（ACIP）委員中，有4位承接高端新冠疫苗研究案，其中前衛福部長林奏延就承攬兩案，共1200多萬元，恐有利益迴避上的問題。林奏延今天回應，指出國民黨根本就不懂ACIP，每次都將ACIP與審查緊急使用授權（EUA）審查的單位混為一談，所指控的內容完全不正確。

林奏延表示，ACIP與審查高端疫苗完全沒關係，「國民黨每次都在亂講，第一，負責審查高端、聯亞疫苗EUA的單位是食藥署轄下的委員會；而ACIP則是疾管署下面的委員會，目的是要提出疫苗使用建議供疾管署參考。」

林奏延解釋，食藥署轄下的專家委員會所負責的內容包含，疫苗基礎、製程、臨床前準備、臨床試驗等，過程中會請很多專家進行審查；至於ACIP則是提供疾管署許多疫苗使用上的建議，過去像卡介苗、麻疹、五合一、肺炎鏈球菌、流感疫苗等的使用方式，都是由ACIP召開會議決定。

林奏延也指出，如果真如國民黨所說，所有ACIP委員都不得承接臨床試驗，那台灣幾乎就沒有專家可進行臨床試驗，因此十幾年前就有訂出規則，要求ACIP委員必須清楚揭露與產業間的利益關係，若是關係人士也必須在會議中迴避。

ACIP上月25日召開專家會議，通過高端疫苗可用於公費疫苗接種計畫，林奏延指出，當天他確實有透過視訊參加，但只要是談及高端的議題全都迴避，因此實際上自己只有參與少部分的議題討論。

不過林奏延也證實，自己的確是承接兩項高端的臨床試驗，包含3700人的二期臨床試驗以及高齡長者的高劑量延伸計畫，但他強調相關經費大多是用在受試者身上，或是研究護理人員及受試者的回診費用，實際上給計劃主持人的費用並不多。

圈內人士指出，由於台灣感染科、免疫相關專家人數較少，因此才允許ACIP委員能承接藥廠研究案，但若以長遠發展來看，這一項制度確實有待改革，本次ACIP會議其實就有談到審查委員的利益迴避問題，並參考國際間相關的審查機制，有無其他應揭露事項以及迴避標準，盼未來能制訂完善規範，才能避免落人口舌。