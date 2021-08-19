國高中小學將於9月1日開學，嘉義縣教育處及各校已進入相關防疫整備階段。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

史上最長的暑假步入尾聲，國高中小學將於9月1日開學，嘉義縣教育處近期開始發放酒精等消毒用品，供各校妥善運用，另17日也收到教育部核定防疫物資經費補助公文，將對全縣高國中小學校，含私立高中、國中部、公私立幼兒園補助經費，其中補助午餐使用隔板，每人以70元為原則，由各校依需求購置。

嘉義縣教育處8月16日提前召開110學年度第一次校長會議，特別針對防疫工作，叮嚀各校超前部署，並依據中央疫情指揮中心最新指引調整應變，讓開學前校園達到最高等級的防護。

至於8月17日收到教育部核定防疫物資的經費補助公文，將對全縣高國中小學校（含私立高中國中部）到公私立幼兒園補助經費，內容包括補助午餐使用隔板、每人以補助70元為原則，由各校依需求購置，並要求請慎選材質，以無毒環保材質為原則，並考量衛生防蟲，紙板、保麗龍板及珍珠板等不建議採用。

另小型學校若可保持1.5公尺社交距離，並不強制要求使用隔板，可運用補助經費購買相關防疫物資，教育處盼在開學前，各校完成隔板採購，以符合依教育部指引規定，保護學童安全。

相關口罩、酒精及快篩試劑等防疫物資，縣府另行規畫統籌分區採購後再分送各校，此外，縣府正協調環保局及各地方鄉鎮市公所清潔隊，規畫在開學前到各校園去做清潔消毒的工作。

針對學校教職員工疫苗接種，縣府從7月9日即分階段進行多場次大型疫苗接種服務，在開學前務必達到8成以上員工完成第一劑疫苗接種，7月下旬，學校陸續進用代理代課教師等，又特別安排於8月18日提供擴大接種服務，第二階段近千名教職員工完成施打，統計在開學前，9成5以上學校教職員完成第一劑接種。