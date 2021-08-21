台中市文山水資源回收中心每日可處理2萬9000立方公尺的污水，係為約10萬人所產生的生活污水，仰賴文山水資源回收中心的運作，有效改善了筏子溪以西的地區，包括了西屯區和南屯區的環境衛生品質，並降低河川污染。

市議員何文海說，近日居住在筏子溪以西的民眾向他陳情，文山水資源中心設置在南屯，當初的設計也是為了降低南屯溪以西住宅廢水的問題，但是自林佳龍市長任內完成文山水資源回收中心後，經歷六年多以來，南屯區當地卻完全沒有計畫實施汙水排放接管的消息，反而是西屯區優先進行接管。

何文海表示，有關南屯區筏子溪以西地區，應該優先設置民宅污水管，因為水資源中心就設置在南屯，沒有理由是最後接管的區域，再者，經過時間的推移，此地區已與往年大不相同，大樓林立人口增加，台中市政府應將南屯優先納入規劃，不應罔顧此地居民的權益。

何文海強烈建議，有關廢水的牽引細項，有許多汙水管線接管範圍需要重新評估。過去沒有大樓的地方現在新建案處處可見，因此，汙水管接管地區重新規劃是必要的。

何文海要求台中市政府，必須關心南屯區的民眾權益，應讓南屯區優先接管，並在汙水管接引的部分謹慎評估細項，以能受惠最多民眾的策略訂定管線的範圍。