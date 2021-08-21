《披荊斬棘的哥哥》集合了30多位大咖男明星在節目中， 開播後大受好評，而近日節目片段趙文卓反應林志炫為養生寢室不開冷氣，讓林志炫也上火線發文回應。

《披荊斬棘的哥哥》在播出第二期片段中表示隔天要重新分房，MC Hotdog熱狗表示每個寢室都不一樣，剛好坐在一旁的趙文卓則表示，他與林志炫寢室是不開空調的，讓熱狗非常驚訝，趙文卓表示「志炫說開空調嗓子會乾」，而林志炫出道30年有著「美聲王子」封號，趙文卓出道28年被封為「功夫皇帝」，二人各自有一片領域，結果這一說法引來大批網友議論，讓林志炫挨轟自私。

不過對此林志炫21日下午親自在微博發文回應，表示「當時是卓兄說吹冷氣不夠養生，最好關了少吹，所以我就接受建議配合同意了呀，後來發現關了其實也不錯，就默認成為習慣了，其實我還滿喜歡適度的空調的，我自己在家裡是開的呀」。

趙文卓也接著發文，表示「謝謝大家關心，我想調換房間和空調沒有半毛錢的關係。請放心，我們相處的很好！我們也很愛這個節目和節目組，我們所有人一定會奉獻出最好的狀態和作品給大家，請大家拭目以待」。