一名網友詹納（Emma Tenner），日前在推特PO出一道數學題「50+50-25x0+2+2」，沒想到一個簡單的四則運算竟出現4種答案，讓超過2萬名國際網友戰翻。

詹納在推特貼出「50+50-25x0+2+2=？？」這道數學題後，用英文寫道「請不要用計算機，動動你的大腦」，結果瞬間吸引上千人轉推，超過2萬人點讚，結果多數人都是算出4或104這兩個答案。

詹納在推特貼出「50+50-25x0+2+2=？？」的數學題。(圖/截自推特)

正確解答揭曉，基於「先乘除後加減」原則，先計算25 x 0 = 0後，再由左至右相加，就會得出104的答案；但也有另一派人認為，因為25 x 0沒有括號，所以直接由左至右計算，答案就會是4。

較令人意外的是，除了4與104兩個答案之外，有人不管先乘除後加減，從左至右計算，而且算到75 x 0時還誤以為仍是75，因此算出79的答案；還有人認為中間的乘號是把算式左右兩邊隔開，將它視為「(50+50-25)x(0+2+2)」，因此認為答案是300。

沒想到一道簡單的數學題，竟出現4種答案，除了有近2千則轉推、1.3萬人引用，還有超過2萬名國際網友留言論戰，讓原PO大感意外，詹納除了公布正確答案是104，也希望大家都能認同這個簡單的數學邏輯，趕快結束這場戰爭。