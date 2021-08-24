高端疫苗昨正式開打，台大小兒感染科醫師李秉穎今天表示，疫苗會出現最重大的副作用是過敏性休克，但幾十萬人去打，頂多就出現一位而已，且伴隨著接種人數增加，未來肯定會出現猝死、嚴重過敏的狀況，但只要不良事件的發生率沒超過沒打疫苗的背景值，就不能隨便推論因果關係。

李秉穎今在廣播節目中表示，所有的新冠疫苗，包括高端，會出現的最重大的副作用就是「過敏性休克」，發生率是百萬分之一，所以如果有幾十萬人去打，頂多會出現一位，但也不一定會出現。至於其他的副作用可能要等2-4天後才會出來。像是身體痠痛和發燒等。

李秉穎提醒，如今幾十萬人去打高端，一定會看到嚴重不良事件，一定會有人猝死，一定會有人嚴重過敏，一定會有人神經麻痺。某些人在打疫苗之前，本來就有可能出現這些反應，而打疫苗並不能預防心肌梗塞、中風等疾病發生。

李秉穎強調，打完之後發生上述所說的狀況，只能夠稱作是「不良事件」，不可以說是副作用，也不能叫作不良反應。只要不良事件的發生率，沒有超過之前沒有打疫苗的背景值，那就不可以隨便推論兩者間的因果關係。

李秉穎提到，高端臨床試驗中，一人出現顏面神經麻痺的症狀，許多人只看見這一個案例就大張旗鼓的說，可能安全有問題，他認為這不符合科學的原則。「將來若出現不良反應事件恐被擴大檢視，但這對任何疫苗來說，都是不公平的」。

李秉穎也說，先前台灣大量施打AZ疫苗的時候，出現幾十個人打完後死掉，這個數據也被擴大檢視，但死亡不一定與疫苗相關，而數字也沒有高過背景值，但還是有很多人隨便就說成是打疫苗的死亡率是多少，這樣其實不符合科學。