雙北地區日前有14人一起到花蓮參加法會，卻在昨日傳出有1人確診，新北市衛生局長陳潤秋表示，其餘13人陸續完成採檢，目前沒有新增個案，持續掌握中。

新北市昨日公布1名三重男性在8月12日下午3時09分到5時47分從台北車站搭乘太魯閣號到花蓮鳳林站；8月15日晚上6時49分到10時自花蓮鳳林站搭自強號到台北車站。

陳潤秋表示，目前初步調查，雙北地區民眾到花蓮餐與法會總共有14人，除了1名確診者，其他13人完成採檢，目前尚無新增個案，會把相關資訊交給花蓮衛生局一起合作。