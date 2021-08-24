過了一個超長暑假，總算要開學了！許多家長不僅擔心孩子重返校園的健康問題，更煩惱孩子的團體生活作息和學習態度。信誼基金會推出一系列開學收心操，和孩子一起迎接校園新生活。

信誼基金會營運長廖瑞文建議家長，首先要調整孩子的生活作息和加強專注力，譬如早睡早起、學會處理個人事物、和友伴相處等，都是暑假最後一周最重要的功課。其中，有些家長會急著讓孩子上小學前學好學滿注音符號，但廖瑞文認為，幼兒階段不用急著「學」注音，最重要的是讓孩子熟悉聲音和聲韻。信誼推出「大家來學ㄅㄆㄇ」兒歌系列（https：／／bit.ly／3yduLW8），將37個注音符號編成37首兒歌，跟著動畫、手指謠，玩接龍遊戲、語文遊戲，熟悉注音的聲符和韻符。

例如日常生活中的聲音：「喇叭卜卜叭」（ㄅ）、「鞭炮劈啪劈啪」（ㄆ）、「貓咪咪咪喵」（ㄇ）等；或是趣味繞口令：「老驢子，提籃子。籃子裡，裝梨子…」（ㄩ）；「三隻斑馬端碗盤…一碗蛋炒飯，一碗飯炒蛋，一碗炒蛋拌炒飯…」（ㄢ）。

有些是數字歌：「一隻小豬四隻腳，四隻小豬幾隻腳？一十六隻小豬腳…」等。有的用擬聲學韻符：「烏鴉啊啊啊」（ㄚ）、「小海狗ㄡˊㄡˊㄡˊ」（ㄡ）、「小黑狗汪汪汪」（ㄤ）等；荒謬胡謅的幻想：「…公雞飛進蜜蜂窩，母雞生了大蘋果，小雞屋頂上喔喔喔…」（ㄛ）等。每天固定的語文遊戲時間，可以養成孩子的專注力。

今年因為疫情，小一新生暑假未能上正音班，不過廖瑞文表示，爸媽不用太過擔憂，孩子上小一後，前10周會接受系統化的注音學習，一般孩子都能學好。此時也可以用37首語文遊戲兒歌輔助學習。

另外信誼特別企劃「開學收心操」專題網（https：／／bit.ly／3sFj61s），用說故事和玩遊戲的方式讓孩子瞭解：為什麼要上學、怎樣認識新朋友、生活作息的調整等；特別企劃「打造專注力，讓孩子專心學習」專輯（https：／／bit.ly／3jcgqFu），以及專為小一入學新生家庭規劃的「小一新鮮人」入學適應專輯（https：／／bit.ly／3yiU49G）。