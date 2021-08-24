高端疫苗昨（23）日開打，今早桃園一名陸姓作家接種後猝死引發關注，下午也傳出新北一名39歲彭姓男子接種後猝死案例。家住蘆洲的彭男在昨天接種疫苗後返家，今天上午11時許，被父親發現昏倒在家中浴室，送醫新光醫院急救仍宣告不治，目前死因仍待檢警相驗釐清。新北市衛生局表示，目前沒有接獲家屬通報。

新北市衛生局指出，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市副市長劉和然稍早在疫情記者會上表示，第六輪高端疫苗截至中午已施打4萬7988人，預約施打率約達90%，尚未有接種後的不適或死亡案例。

新光醫院表示，39歲彭男於今天(24日)12點07分OHCA送至本院，到院已無生命跡象明顯死亡，經急救無效宣告死亡，經查彭男今年4次因暈倒送至本院急診，其中2次驗出禁藥陽性反應，據家屬反應彭男昨日打新冠疫苗，但並非至新光醫院接種疫苗，本院依疑似疫苗不良事件通報主管機關。