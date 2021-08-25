大陸氣質女神高圓圓和趙又廷結婚7年，育有一女Rhea，婚後夫妻倆感情依舊如膠似漆，是演藝圈著名銀色夫妻，而41歲的高圓圓，產後仍維持好狀態，凍齡美貌令人稱羨，近日，她新拍攝的寫真大片曝光，引起網友熱議。

高圓圓穿上拼接露肩洋裝，秀出性感鎖骨，貼身剪裁讓她完美S曲線全都露，平坦小腹和纖細四肢，身材完全沒走樣，對著鏡頭露出自信高貴笑容，氣質依舊出眾，臉蛋緊緻完全沒任何瑕疵，好狀態讓網友都看傻了。

高圓圓最新大片狀態極佳。(圖／翻攝自新浪娛樂)

高圓圓41歲仍保有好身材。(圖／翻攝自新浪娛樂)

「每一次出現都十分驚豔」、「狀態也太好了吧」、「自信從容也太絕了」、「誰看了不會淪陷」。高圓圓和趙又廷婚後雖低調，不太常公開放閃，但只要被捕捉到，都是幸福恩愛畫面。

例如趙又廷就曾悄悄探班正在拍戲的愛妻，兩人聊天時還會手牽緊緊，高圓圓視線更從沒從趙又廷身上移走過，還會不時扭動身軀似在撒嬌，結婚多年依舊恩愛如昔，令人相當羨慕。

而之前高圓圓受訪時，也把老公排第一，認為事業、伴侶、小孩在人生中的順位是伴侶、孩子，最後才是事業，足見兩人感情還是相當好，她也透露女兒長得像爸爸，雖然身邊的人都跟她說，女兒長大就會跟她越來越像，「但其實真的無所謂」，大讚女兒像爸爸很可愛。