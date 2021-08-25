中市烏日區中山路一段18巷今年逢豪大雨必淹，住戶向市議員吳瓊華陳情，希望能盡速解決水患問題。（陳淑芬攝）

中市烏日區中山路一段18巷由路口處緩坡傾斜而下，至巷底處高低落差達60公分以上，近月前每逢大雨，巷口截水溝排水功能無法因應，大量雨水灌進巷道，巷內百餘戶民眾苦不堪言。台中市議員吳瓊華25日會同市府人員到場勘查後表示，決議先進行清淤，了解水流狀況後，後續再規劃第二道截水溝及側溝等工程，徹底解決當地淹水問題。

市議員吳瓊華上午會同市府養護工程處人員到場會勘。在地住了10多年的許姓民眾表示，雖然市府去年在巷口興建了1道截水溝，但截水溝排水孔僅約10公分寬，豪大雨只要下個半小時以上，雨水就無法及時宣洩，大量雨水往低處灌進巷道，水淹到沿路家戶門口，讓巷道內百餘戶住家膽戰心驚。

住戶陳情指出，今年7月底至8月初期間瞬間豪大雨不斷，該巷道內就淹了3、4次，中山路一段的雨水直接由巷口傾流而下，巷道簡直就像是排水溝，住戶苦不堪言。

經現場會勘討論後，吳瓊華表示，針對截水溝無法因應豪大雨排水部分，將先做相關清淤，理解水流狀況，養工處考量路口截水溝若加寬、加大恐造成人車進出安全，建議後續擇處在設置第二道截水溝及新側溝等規劃，進一步解決豪大雨水患問題。