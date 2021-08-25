輝瑞/BNT疫苗在美國取得藥證，我國何時能給予輝瑞/BNT疫苗藥證，近日也格外受到關注。衛福部長陳時中今天表示，輝瑞/BNT能否取得國內藥證，目前八字都還沒有一撇，理論上要先問所有權人的意見，而台灣輝瑞/BNT疫苗的販售權就在上海復星手上，必須要先問上海復星是否有給台灣業者授權。

陳時中表示，雖然輝瑞在台灣設有分公司，但是輝瑞疫苗的販售權利，實際上並不包含台灣，因此輝瑞疫苗在美國取得藥證，與台灣是否給予藥證並無太大關係。

陳時中強調，輝瑞/BNT是否能夠取得我國藥證，應該要先問輝瑞/BNT的所有權人上海復星在台灣是否有設點，或是配合的代理藥商，必須先取得原廠授權，才有機會向食藥署提出申請，不過輝瑞/BNT疫苗目前尚未在歐盟取得藥證，因此能否藉此加快申請進度，仍有許多變數。

陳時中表示，我國對於其他國家認可的藥品與生物製劑，例如美國FDA、歐盟EMA或是已取得日本藥證的藥品，過去都有給予一些手續簡化的措施，過去一般來說都至少要有一年的時間審查，僅有在特別的情況下才可能用四個月完成審核，但現在國內都還沒有人前來申請，談論輝瑞/BNT藥證似乎有點太早。