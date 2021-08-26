以色列六成國民已打完2劑疫苗，但遇上Delta變異病毒後，疫情再度失控。胸腔科醫師蘇一峰表示，以色列的研究發現，接種BNT的人體內抗體以每個月40％的速度減少；染疫痊癒者體內的抗體則是以每個月4％的速度下降，這項發現讓當地科學家認為抗體濃度下降太快可能是疫情再起的關鍵，並決定繼續替國民打第三劑疫苗，補強抗體濃度。

蘇一峰今在臉書發文表示，以色列是全世界上疫苗施打最快速的國家，已經有60％的國民完成兩劑疫苗接種，但是近日以色列疫情卻再度失控。以色列運營的健康維護組織（Leumit Health Services）的醫師研究發現「抗體濃度下降太快」恐是關鍵。

蘇一峰指出，這個研究找來2653名打完2劑疫苗者與4361位感染痊癒者，每個月定期抽血檢驗抗體，持續追蹤6個月發現，BNT接種者的體內抗體以每個月下降40％的速度減少，感染新冠肺炎後痊癒的人，體內抗體則是以每個月4％的速度下降。

蘇一峰說，如此重大的發現讓以色列的科學家認為，這可能就是以色列疫情再度爆發的重要關鍵。而當地政府也如火如荼的開打第三劑疫苗以補強抗體濃度，最近已經有超過150萬名國民接種第三劑疫苗。

蘇一峰補充說，英國牛津研究也發現，現階段BNT疫苗的保護力較強，但是BNT疫苗的效果下降速度卻比AZ要快上許多。