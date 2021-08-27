Teddy和小優在節目上打打鬧鬧。（台視提供）

鯰魚哥摔在滿是麵粉的軟墊上，一臉麵粉眼睛都快張不開了。（台視提供）

台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》日前邀請小優來到節目中，她和Teddy站在一起，讓黃豪平笑稱兩人撞臉資深藝人余天及李亞萍夫妻，大家直呼「真的好像」。小優被形容成自秀場出身的「經典情侶」，當然不忘重現秀場經典呼巴掌的橋段，立即伸出手笑說：「來！巴一下。」說完就往Teddy臉上打一個巴掌，令他一臉錯愕，也馬上回敬小優一個耳光，兩人打鬧被張立東虧：「沒關係，幸福就是吵吵鬧鬧。」

Teddy這次參與節目，先是和小優兩人打情罵俏，之後又和主持群聯手惡整鯰魚哥。原本Teddy應該要緊緊拉住鯰魚哥雙手，讓對方咬住懸吊半空中的餅乾，不過Teddy屢次放手讓鯰魚哥摔在滿是麵粉的軟墊上，鯰魚哥裹了一層厚厚的麵粉，眼睛都快張不開，用微弱的聲音表示，想要和Teddy交換位置：「你難得來，多露一下臉，讓大家印象比較深刻。」Teddy沒有答應，其他人也起鬨說：「不會！Teddy很好笑了！」鯰魚哥無奈之下只好自摔進麵粉堆裡，Teddy見狀一起陪摔，引起眾人哈哈大笑。本集內容將於本周六（28日）晚8點在台視播出。