信在8月31日無預警推出新單曲〈明天〉，獲得好評。他先前悄悄赴上海，日前在微博曬出在上海已施打疫苗，開心說上海天氣好、出門遛遛，一連上傳在當地知名景點逛街的影片、愉快吃美食照片。

信私下個性低調，近期許久未公開露面，一釋出新歌，引起粉絲熱論：「你多久沒讓我們這些人的耳朵聽到這樣的聲音，是不是該自罰三杯！」信也親自幽默回應：「好喔。」互動逗趣，還有粉絲頻頻敲碗催生新專輯，信承諾回應：「還要一陣子，在努力中，已經開始動工中的創作專輯。」至於演唱會，信表示：「看疫情狀況。」

信的新歌同為網劇《天目危機》片尾曲，該劇由張睿、張孝全、何杜娟、苗僑偉領銜主演的懸疑科幻劇，信也在該劇中特別客串一角，但目前角色設定目前不能劇透，信當時一口答應邀約，相當投入角色演出，笑說：「演戲一直都很有興趣，完全沒有考慮，只是單純想多累積經驗。」信先前在防疫期間，享受生活，大部分時間回歸創作寫歌，據悉，信受邀將參與電影主題曲的合作，有望在秋天時推出跟樂迷見面。

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