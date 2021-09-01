「洞見微笑集集-集集火車站100年特展」今日起登場。（集集鎮公所提供／陳淑娥南投傳真）

「洞見微笑集集-集集火車站100年特展」今日起登場。（集集鎮公所提供／陳淑娥南投傳真）

「洞見微笑集集-集集火車站100年特展」今日起登場。（集集鎮公所提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣集集火車站明年將跨入100年歲月，集集鎮公所即日起至明年3月1日於集集鐵道倉庫(集集火車站旁)展出「洞見微笑集集-集集火車站100年特展」，同時號召民眾透過文字與照片捕捉集集鐵道昔日身影，邀請分享暖心故事，為明年集集火車站建站百年進行暖身宣傳。

集集鎮長陳紀衡表示，透過「洞見微笑集集」展覽，帶領大家回到初心，回到那個乘坐小火車穿越黑暗的山洞，才能看見的樸實且光明美好的集集小鎮，「就像是此時的我們走過疫情籠罩的黑暗時刻，藏在口罩後面的微笑是道遮不住且溫暖的光，因為有光的地方就有喜悅，有微笑的地方就有溫暖的力量」。

策展團隊透過數學聯集符號「Ｕ」，近似微笑的曲線，將層層山巒環繞下的集集小鎮，分成「食、藝、行、景、節」五類轉譯呈現集集歷史、自然、文化、物產、鐵道生活的喜悅與人情味，因此將主題定調為「洞見微笑集集」。

「洞見微笑集集」觀展方式更有別以往，策展團隊將火車過山洞的意象，運用創意木箱呈現，邀請民眾將頭伸入箱體內四面觀看，增添展覽互動趣味；此外，並於開展第1個月(9月)每週末及假日，展覽互動區提供限量絹印明信片活動。

「這是一個入山的門口，走進去的人都滿懷著喜悅。」這段話是近一世紀以前，日本博物學家鹿野忠雄在搭乘集集鐵道走向卓社大山的旅程中，留下這段近似寓言的念想，也成為了大家想要探尋集集鎮充滿魅力的原因所在。

集集鎮公所指出，即日起至11月30日，號召各位朋友透過文字與照片捕捉集集鐵道昔日身影，無論是隨手紀錄的數位照片或將泛黃照片掃描成電子檔，歡迎分享集集鐵道支線的生活、旅行或暖心故事，一起回憶集集沿線的共同記憶，投稿前100名者可獲得專屬紀念毛巾1條，更多詳細資訊請上「集集鎮公所」官方網站最新消息查詢或電洽049-2764265。