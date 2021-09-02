今早7時首批93.2萬劑BNT疫苗抵台。由慈濟代表、台積電慈善基金會董事長張淑芬與衛福部長陳時中、疾管署長周志浩到場接機，畫面曝光後引起PTT鄉民熱議，其中陳時中接機一事引起許多網友不滿，有網友表示「陳時中你接什麼機？收割最會！」。

由慈濟丶台積電丶永齡基金會採購捐贈的BNT疫苗，首批93.2萬劑已於今(2日)早抵台。慈濟代表、台積電慈善基金會董事長張淑芬與衛福部長陳時中、疾管署長周志浩到場接機。

消息一出，立刻有網友在「批踢踢八卦板」發文指出，首批BNT到桃園機場了，部長親自接機看起來很開心，但功勞最大的不是他吧？想想之前政府是怎樣卡疫苗。

貼文發出也引起網友熱烈討論，紛紛留言回覆，「陳時中你接什麼機？收割最會！」、「卡那麼久竟然還有臉接機」、「今天終於揭開政府謊言，從下單到落地多久？」、「感謝政府授權這句話也是在表達之前政府都不作為」、「張淑芬給政府留面子你當稱讚？」、「高端打過了，可以進貨了。哈哈」、「買不到的功勞最大？」、「政府擺爛不買，還狂卡不授權」、「陳時中真的有夠好笑，嘴臉有夠難看」、「部長收割中」、「政府該買的東西還要民間出面」。