苗栗幼安教養院的今年中秋月餅訂購數量受疫情影響大幅跌落。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗幼安教養院自製的中秋月餅受到許多人肯定。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣幼安教養院烘焙糕餅向來知名，每年都會自製中秋月餅供各界認購，作為院內身心障礙弱勢兒童的照護，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人特地替院方促銷愛心月餅，民眾黨立委賴香伶當場認購600盒、苗栗縣教育處長邱廷岳更發動民間認購1千盒，期望擴大影響力將愛傳給身心障礙兒童

苗栗縣幼安教養院長期投注在身心障礙兒童少年福利工作，並訓練院內憨兒們學習製造餅乾等烘焙甜點，縣府及相關機構經常採購資助院方經費，所製作烘焙甜點獲得各界肯定。

中秋節屆近，幼安教養院動員師生一起製作中秋月餅，徐耀昌、鍾東錦及立委賴香伶等人特地到教養院推銷月餅，賴香伶當場訂購6百盒特製禮盒，縣府教育處長邱廷岳協助募集民間愛心認購1千盒。

徐耀昌指出，中秋佳節即將到來，幼安月餅是由師傅、老師與院生一同製作，讓院生從中學習並獲得鼓勵，極力邀請企業共襄盛舉訂購月餅外，也可以認購月餅把愛傳出去，希望籌募1500份，分送月餅到弱勢家庭，讓社區弱勢家庭可以歡渡中秋佳節。

議長鍾東錦表示，縣議會往年都有選購幼安月餅，不少員工也表示口感、風味俱佳，今年除了議會循往例訂購繼續支持弱勢機構之外，他自己的公司也會採購，可以和更多員工一起做公益，在中秋佳節品嘗愛心滿滿的月餅。

據悉，幼安教養院每年中秋月餅禮盒的銷售佔烘焙坊總收入5成，是訓練身障朋友一技之長，以及營運的主要收入來源之一，今年受到疫情影響，往年預定月餅的企業大多沒有續訂，或是減縮數量，目前訂單至今不到往年3分之1。在此呼籲公私部門及社會大眾踴躍響應。